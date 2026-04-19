Trump amenaza con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán a dos días de retomar el diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Irán con destruir sus puentes y centrales eléctricas de anunciar que el martes se retomarán las conversaciones en Pakistán.

A través de sus redes sociales, ha sostenido que sus representantes están "ofreciendo un trato muy justo y razonable" a las autoridades ironías. "Espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán", ha subrayado, no sin acusar a la república islámica de estar violando el alto el fuego con su decisión de bloquear el estrecho de Ormuz.

Irán, que había anunciado la reapertura completa del paso en señal de buena voluntad después de que Líbano fuese incluido en la tregua, reemprendió esta medida después de que Trump decidiese mantener el bloqueo sobre los puertos iraníes.

En todo caso, para Trump, su país está saliendo victorioso de este intercambio. "Nos ayudan sin saberlo. Son ellos los que salen perdiendo 500 millones de dólares al día", ha manifestado.

"Por las buenas o por las malas"

Previamente, en declaraciones a la ABC, Trump ya había dejado claro que alcanzará la paz con la república islámica como sea, bien por la vía del diálogo o bien a través de las armas. "Va a ocurrir de una forma u otra, por las buenas o por las malas", zanjó.

"Última oportunidad"

Y, unas horas después, a través de Fox News, ha avanzado que la reunión del martes es la "última oportunidad" que tiene Irán para conseguir una salida dialogada del conflicto o de lo contrario "volará el país por los aires".

Sus condiciones, como ha dicho, pasan por la reapertura total del estrecho de Ormuz y la entrega por parte de Irán de todo el uranio enriquecido que tienen almacenado para garantizar que no van a fabricar una bomba atómica con este material.