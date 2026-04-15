Irán se abre a negociar "el tipo y el nivel de enriquecimiento" de uranio, pero no renunciará a hacerlo

El gobierno de Irán ha reiterado su disposición a negociar con Estados Unidos "el nivel y tipo de enriquecimiento" de uranio que puede alcanzar, pero ha dejado claro que no renunciará a contar con un programa nuclear que es parte de sus "derechos inalienables".

Con la vista puesta en las conversaciones de paz que podrían retomarse este fin de semana, el portavoz del ministerio de Exteriores iraní ha insistido en que el uso pacífico de la energía nuclear "no puede negarse" y, de hecho, ha considerado que las "preocupaciones" mostradas al respecto por Washington solo tienen como objetivo dotarse de "una excusa" para intervenir en Oriente Próximo.

Estas palabras llegan después de que Estados Unidos haya reclamado a Irán una suspensión durante 20 años de sus trabajos de enriquecimiento de uranio de cara a lograr un acuerdo de paz, en un momento en el que las partes están sumidas en esfuerzos para mantener una segunda ronda de conversaciones tras los infructuosos contactos del fin de semana en la capital de Pakistán, Islamabad. "Está por ver si las negociaciones continúan y qué opción puede ser finalmente la base de un acuerdo", ha agregado.

Estas negociaciones tienen lugar en mitad del alto el fuego de dos semanas que acordaron ambos países para buscar una salida pacífica a la guerra desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán en medio de las negociaciones sobre el nuevo acuerdo nuclear con la república islámica. De hecho, fue el país norteamericano el que abandonó unilateralmente en 2018 el que habían firmado solo tres años antes.