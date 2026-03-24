Estados Unidos baraja desplegar 3.000 soldados en el golfo Pérsico

Estados Unidos baraja enviar al golfo Pérsico unos 3.000 soldados de una de sus fuerzas de élite, la 82ª División Aerotransportada, para apoyar las operaciones que se están llevando a cabo contra Irán.

Apenas dos semanas después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurase que Trump ha hablado "en repetidas ocasiones" de enviar tropas a la república islámica, el Wall Street Journal ha hecho público que en las próximas horas se firmará la orden de desplazamiento de soldados hasta la región.

En medio de la tregua contra las infraestructuras energéticas anunciada por Trump con base en unas conversaciones que Teherán ha desmentido, Irán ha atacado en el día de hoy a Irak, Bahréin y Emiratos Árabes y ha registrado al menos ocho muertos en ataques de Israel y Estados Unidos.

El próximo sábado se cumplirá un mes desde que Washington y Tel Aviv decidieran bombardear la república islámica, lo que ha ocasionado un terremoto en las bolsas de todo el mundo, además de una fuerte subida de los precios del gas y el petróleo que mantiene en vilo a todos los continentes. Y, según el plan original concretado por Trump, la denominada Operación Furia Épica está calculada para un horizonte "de cuatro a cinco semanas", aunque va "adelantada".

Por el momento, en torno a una docena de militares estadounidenses han muerto en las operaciones contra Irán, aunque la república islámica ha asegurado que algunos de los que la Casa Blanca ha declarado fallecidos son en realidad prisioneros en el país asiático. Allí, la cifra de muertos supera las 1.500 personas, según el balance oficial.