Una veintena de países, dispuestos a colaborar para reabrir Ormuz

Ataque a Irán

Un día después de que Trump volviera a cargar contra los países de la OTAN

Ataques en el estrecho de Ormuz
Ataques en el estrecho de Ormuz | Sepahnews

Una quincena de países de cuatro continentes han decidido sumarse a Reino UnidoFranciaAlemaniaItaliaPaíses Bajos Japón, y han expresado su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

Se trata de CanadáCorea del SurNueva ZelandaDinamarcaLetoniaEsloveniaEstoniaNoruegaSueciaFinlandiaRepública ChecaRumaníaBahréin y Lituania, que condenan asimismo el cierre de facto del estrecho por parte de Irán.

Este nuevo movimiento se produce después de que Trump volviese a tachar de “cobardes” a los países que conforman la OTAN, toda vez que su intento de recabar apoyos para intervenir en Ormuz obtuvo inicialmente un rechazo generalizado.

No obstante, cuando se cumple ya la tercera semana de conflicto, este grupo de 20 países ha hecho explícita su "profunda preocupación" por la escalada del conflicto y ha instado a Irán a "cesar" en el bloqueo del estrecho de Ormuz, poniendo fin a la colocación de minas en el paso comercial y a los ataques con drones y misiles.

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