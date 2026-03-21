Una veintena de países, dispuestos a colaborar para reabrir Ormuz

Una quincena de países de cuatro continentes han decidido sumarse a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, y han expresado su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

Se trata de Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin y Lituania, que condenan asimismo el cierre de facto del estrecho por parte de Irán.

Este nuevo movimiento se produce después de que Trump volviese a tachar de “cobardes” a los países que conforman la OTAN, toda vez que su intento de recabar apoyos para intervenir en Ormuz obtuvo inicialmente un rechazo generalizado.

No obstante, cuando se cumple ya la tercera semana de conflicto, este grupo de 20 países ha hecho explícita su "profunda preocupación" por la escalada del conflicto y ha instado a Irán a "cesar" en el bloqueo del estrecho de Ormuz, poniendo fin a la colocación de minas en el paso comercial y a los ataques con drones y misiles.