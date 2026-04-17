Un ciclo de conferencias unirá en Monterrei la historia con la literatura

Luz Gabás, Pedro Feijoo o José Calvo Poyato son algunos de los reconocidos escritores que se darán cita en el Parador con motivo de la nueva apuesta cultural del Concello de Monterrei, el ciclo de conferencias de acceso libre “Monterrei: Literatura e Historia”. El entorno que acogerá esta cita, con el imponente Castillo de Monterrei de fondo, acogió asimismo este jueves la presentación de este novedoso encuentro literario, los días 22 y 23 de mayo.

El alcalde anfitrión, José Luis Suárez, definió este ciclo como una forma de “dinamizar, enriquecer e proxectar Monterrei cara o exterior”, y que encaja “perfectamente” en una villa que es “historia viva”. Añadió que conocimiento histórico y creación literaria tenderán puentes, “achegando ao público diferentes miradas sobre episodios, personaxes e contextos que forman parte da nosa memoria colectiva”. Por último, agradeció la colaboración institucional y el apoyo de Xunta, Diputación y colaboradores, y afirmó que el evento, que nace con voluntad de continuidad, es el modelo de la línea cultural que quieren seguir “cando a fortaleza estea xa rehabilitada”.

El director del ciclo, el antropólogo Miguel Losada, agradeció la confianza depositada, puso en valor los “meses” de trabajo en equipo y subrayó que nunca se plantearon otra ubicación más que esta, “un lugar vivo e cunha perspectiva inmensa”. Aseguró que las conferencias probarán que “América é visible dende o alto de Monterrei”, en referencia al enfoque hispanista de varias de las ponencias, de la mano de protagonistas “dun grandísimo prestixio”. Finalmente, invitó a acudir en mayo a todos cuantos tengan interés en el “futuro de Galicia e da súa cultura, xa que construír o futuro é unha tarefa colectiva que parte de iniciativas coma esta, nas que a cidadanía e as administracións traballan xuntas”.

También tomó la palabra el diputado provincial José María Lago, quien elogió la presencia de autores como Juan Miguel Zunzunegui, “un dos máis importantes de México na actualidade”, y uno de los ponentes que “porá en valor a historia española contra a lenda negra”. El director del área de Cultura de la Diputación, Marcos Vázquez, cerró las intervenciones agradeciendo a la institución provincial “ser sensible a eventos que poñen en valor a nosa identidade e fan da nosa provincia un referente”.

Premios Planeta y Xerais junto a hispanistas de referencia

El ciclo de conferencias arrancará el 22 de mayo, viernes, de la mano del historiador José Calvo Poyato, referente de la novela histórica en España, quien pronunciará la conferencia “La leyenda negra de los dueños del mundo”. Tras él intervendrá el catedrático de Historia Medieval y autor José Luis Corral, con “El vuelo del águila: de los Trastámara a los Austrias”. Cerrará la jornada inaugural la Premio Planeta 2022 Luz Gabás, quien mantendrá un coloquio con Autora Prieto bajo el nombre “Corazón de Oro”.

Al día siguiente, sábado 23, tomará la palabra en primer lugar la escritora Rosario Raro, Premio Azorín 2024, quien hablará de “La paradójica figura del negrero filántropo”. Tras ella, el vigués Pedro Feijoo, Premio Xerais 2024 y autor “bestseller” tratará sobre “El asesino que nos robó la historia”. Cerrará el ciclo el divulgador y escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui, quien acumula más de 63 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, y que intervendrá con una ponencia titulada “Al día siguiente de la conquista”.

Al término de ambas jornadas habrá una firma de libros con los autores, así como una degustación de vinos de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei, ente colaborador.