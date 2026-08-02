La tradición de Muíños citó a cerca de mil comensales

El entorno natural del Xurés se erigió ayer en el escenario perfecto para celebrar la jornada cumbre de las fiestas estivales de Muíños. La localidad demostró su capacidad de convocatoria al congregar a vecinos y forasteros en torno a un programa donde el deporte de inercia, el arraigo de la cultura popular y una tentadora propuesta gastronómica sentaron a la mesa a cientos de comensales.

La actividad despertó a las diez de la mañana con los primeros entrenamientos del IX Campionato Galego de Carrilanas, una disciplina donde los pilotos demostraron su pericia a los mandos. Una hora después, el centro de Mugueimes albergó la bajada de exhibición tradicional y la apertura de los puestos de la Expo-Raia de Artesanía.

Bajo las carpas de color rojo del mercadillo, parte del público se animó a bailar al ritmo que marcaron las charangas El Tattoo y Los Támega. Estas agrupaciones musicales sirvieron de preludio sonoro antes de que la competición oficial de carrilanas retomara su protagonismo al filo del mediodía.

Festín en el pabellón

El pico de afluencia llegó a la hora del almuerzo, transformando la celebración en una cita multitudinaria. Una extensa fila de personas aguardó su turno frente a las puertas rojas del pabellón de deportes para acceder a la Comida do Galo Pica No Chan e do Becerro do Xurés ao Espeto, programada para las 14,15 horas.

El interior del recinto completó todo su aforo, mostrando una estampa de cientos de asistentes distribuidos a lo largo de interminables líneas de mesas. El personal de la organización, uniformado con delantales burdeos y guantes negros, despachó el menú desde grandes bandejas de metal.

Los comensales degustaron raciones de carne asada con patatas y porciones de empanada, elaborada de la forma tradicional, de gran éxito entre los asistentes. Mediante el abono de veinte euros por entrada, la oferta culinaria sumó además platos de lacón, pan, vino, agua, café, chupito y bica.

Después de comer, la programación avanzó durante la tarde con una nueva salida de los pasacalles a partir de las 18,00 horas. A las 20,00 horas, la organización cumplió con la tradición ofreciendo raciones gratuitas de sus elaboraciones más reconocidas: las sopas do burro canso y las torradas de viño e de leite.

Ya de noche, a partir de las 23,00 horas, el municipio despidió el calendario del sábado al son de la orquesta Olympus y con el ritmo del XVI Muíños Dance, una sesión que contó con la música del Dj Kike Varela.