Abraham Cupeiro cierra esta noche el Terrasón en Xagoaza

El concierto de Abraham Cupeiro que cerrará hoy viernes, 28 de agosto, el Ciclo Terrasón do Barco mantendrá finalmente su fecha y horario después de la mejora significativa de la previsión meteorológica. El espectáculo "Os sons olvidados" comenzará a las 21:30 horas en el atrio de la iglesia de San Miguel de Xagoaza.

Las 400 localidades disponibles llevan más de una semana agotadas, lo que confirma la expectación generada por la actuación del músico gallego, compositor e investigador de instrumentos musicales.

En su espectáculo, Cupeiro propone precisamente un viaje musical

En su espectáculo, Cupeiro propone precisamente un viaje musical a través de instrumentos que forman parte de la historia de la humanidad. Su propuesta combina investigación, interpretación y creación, con una puesta en escena en la que el público puede descubrir sonidos poco habituales.

La actuación servirá además para poner el broche final al VII Ciclo Terrasón do Barco, que vuelve a apostar por Xagoaza como escenario para acercar la música al patrimonio y a los espacios singulares.

Desde el Concello do Barco han pedido la colaboración de los asistentes para facilitar la circulación de vehículos y evitar problemas de tráfico en el entorno de Xagoaza. El acceso al núcleo se realizará por la vía que llega desde Veigamuíños, pasando por Tremiñá, mientras que la salida, una vez finalizado el concierto, se realizará por la carretera de Cedie.

Al recinto únicamente se podrá acceder con la entrada oficial, excepto los vecinos de Xagoaza, que podrán transitar libremente por la zona, respetando el recorrido establecido de entrada y salida.

El Concello recomienda además compartir vehículo siempre que sea posible para evitar la saturación de las zonas de aparcamiento. Los asistentes deberán seguir las indicaciones de Protección Civil y de la Policía Local para estacionar.

El concierto finalizará aproximadamente a las 23:30 horas, momento a partir del cual se normalizará el tráfico en la zona. Abraham Cupeiro es conocido por su trabajo de recuperación de instrumentos antiguos y por su capacidad para incorporarlos a la música contemporánea.