Arrancó la reforma de la Praza Maior de O Barco de Valdeorras

Los vecinos de O Barco ya pueden observar el avance de la remodelación de la Praza Maior y su entorno. Los trabajos arrancaron después de que el 28 de septiembre fuese firmada su adjudicación, con un plazo de ejecución de siete meses y 463.105 euros de presupuesto.

La obra comenzó en la parte más compleja: la fuente histórica. Aquí fue demolida la entreplanta de la desaparecida pastelería para permitir una actuación que cambiará la configuración del espacio en acabados e iluminación. La ubicación de la obra y los numerosoos elementos históricos que serán rehabilitados -fuente, escalinata, plaza, Porto da Barca, Camiño de Inverno- añaden complejidad a los trabajos, por lo que el Concello acordó confiar los trabajos a una empresa y una dirección facultativa ligadas al municipio.

El proyecto contempla la renovación de las redes de saneamiento en la zona del transformador eléctrico, lo que obligará a trasladar las terrazas de los establecimientos hosteleros al centro de la plaza, donde tendrán un espacio disponible durante las obras. A su vez, los escalones de acceso serán remodelados totalmente, lo que también sucederá en el arranque de la calle Doctor Pérez Lista. Para Porto da Barca fue diseñado un espacio dotado con un banco singular.

Desde el inicio de la obra se cerró un tramo de la calle Real para clausurar los contenedores soterrados y restringir el tráfico en algunas fases. Se trata de la primera fase de un proyecto basado en un estudio histórico y fotográfico, ajustado al PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) de 2010 validado por la Dirección Xeral de Patrimoio Cultural y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.