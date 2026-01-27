La hostelería repartió diez mil pinchos en su ruta en O Barco

Los establecimientos hosteleros que participaron en la última edición de la Ruta de Pinchos O Barco Vai de Viños sirvieron más de 10.000 entre el 8 y el 16 de enero. Lo apuntó ayer la concejala de Turismo e Promoción Económica, Alba Rodríguez Sanmartín, en el acto de entrega de premios a los locales más votados por los clientes.

El primer premio fue para el pincho “Terra e Brisa”, que elaboró el bar Zig Zag, llevándose el segundo “Delicia Terra e Mar” del Bailarín y recogiendo el tercero el denominado “Bola”, que sirvió el establecimiento Barbudos. En la cita también fueron sorteadas tres cenas para dos personas en otros tantos restaurantes entre los clientes que participaron en la Ruta, resultando agraciados David Martínez, Cristina Mateo y Tamara Montero. A su vez, Tamara Álvarez podrá recoger una cesta con productos de la zona por participar en las redes sociales.

Alba Rodríguez aseguró que la Ruta de Pinchos “goza de boa saúde”, aludiendo a los miles de pinchos repartidos en unas fechas nada favorables por coincidir después de las Navidades. El alcalde, Aurentino Alonso, a su vez, indicó que “é o que necesitamos, dinamizar a economía do concello”. A la cita acudieron los presidentes de la Asociación Empresarial de Valdeorras y el Centro Comercial Aberto, Carlos Terán y Jacobo Arias.