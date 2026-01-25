Florecer en lírica y escena en O Carballiño

Para la carballiñesa Tania Godoy, el aburrimiento es la semilla de la creatividad. De ahí que fuera en clase, con apenas quince años, cuando empezó a acercarse a la poesía como respuesta al aburrimiento. Aquellos versos tempranos los trasladaría más tarde a su propia voz al entrar en contacto con el slam de poesía, un formato que conectó esta nueva inquietud con su pasión de siempre: el teatro. De esas letras surgieron otras y, a fuerza de improvisar, nació “Donde duele, brota”, su primer poemario publicado, que ha presentado este sábado en la librería Escolma, en O Carballiño.

El teatro y el slam de poesía comparten, según explica, el carácter performativo, que ella considera: “Unha forma de entenderme cando non logro identificar o que sinto”. Los versos dejaron de ser una lírica formal y los convirtió en una expresión corporal acompañada de la palabra sobre el escenario. “O meu obxectivo mínimo é vivir do teatro e, se é posible, incluír a poesía nos meus espectáculos”, admite.

Sin embargo, hace casi cinco años esta terapia íntima se interrumpió debido a una lesión en la pierna, mientras estudiaba en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia. “Parar é un reto para min. Estaba moi ansiosa e a miña profesora de Literatura Dramática, Carmen Abizanda, deuse conta”, recuerda. Abizanda la animó a escribir un poema diario y enviárselo cada día. “Dixo que me axudaría moito, e non se equivocaba”.

De ese periodo de encierro, durante la cuarentena, surgieron poemas que la motivaron a seguir adelante. Pero, aunque parecía ir bien, nuevamente se vio obligada a detenerse a comienzos de 2025, recién llegada del Erasmus en Lisboa. “Chamáronme para operarme pola vella lesión. Volvín a casa dos meus pais. Non tiña nada que facer, e pensei que retrocedera en lugar de avanzar”. Pero entonces, en medio de esa crisis, encontró una oportunidad para escribir y presentar su propuesta a la editorial Talón de Aquiles.

El poemario está organizado en tres partes: “Raíces”, “Espina” y “Fronda”. “Trátase dunha viaxe desde as raíces dunha mesma para descubrir as espiñas que nos doen. E, ao final do percorrido, florecer”, explica. Según cuenta, la obra se expresa a través de una voz generacional que responde a la frustración de querer detenerse y no poder hacerlo debido a las exigencias de la productividad. En algunos poemas, Tania retrata la figura del “zombie digital” que, al no permitirse el tiempo para aburrirse, absorto en el teléfono móvil, tampoco puede ser creativo. Ella se sentía muy identificada con esta imagen, y este proceso de autoconocimiento también se refleja en la portada, dibujada por ella misma.