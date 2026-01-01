Por un año sin zancadillas públicas

Escribo a pocas horas de despedir el año, con la mirada ya puesta en 2026. Intento reflexionar sobre los buenos deseos, las ilusiones del mañana, el calor de la familia, y el brindis con los amigos. Pero lo cierto es que el Gobierno de Sánchez no lo pone nada fácil. Hasta el último día del año han aprovechado para proseguir con su rosario de calamidades y ataques al porvenir de los españoles. Hay en ellos una pulsión hacia empeorar las cosas día tras días, que es digna de estudio. Ni siquiera el odio hacia los ciudadanos, por no votarles, es suficiente para explicar tanta insistencia en convertir España en un estercolero incluso en las últimas y tradicionalmente festivas horas del año.

Si no era suficiente el caos que han montado con la baliza, esa estupidez cuyo único propósito es generar un debate nacional de barra de bar que empañe o deje en segundo plano durante unos días el parlamento sobre las corruptelas sanchistas, con la nocturnidad y alevosía que nos tiene acostumbrados, el Gobierno ha publicado una compra exprés en plena Nochebuena: un nuevo contrato de Adif con Huawei. Sánchez desoye así las advertencias de Estados Unidos y Europa, y entrega un poco más de nuestra soberanía y nuestro porvenir a la peligrosa dictadura comunista china donde, no por casualidad, varios exlíderes socialistas están haciendo suculentos negocios, trasladando su centro de operación de Caracas a Pekín, tan pronto como Trump llegó a la Casa Blanca y carraspeó señalando una foto de Maduro; las lealtades políticas son importantes, pero la pasta lo es más aún, y en China parece estar más segura.

para que no haya más videos de Sánchez tratando de convencerte de que España está en su mejor momento -que si las cosas te van mal, si no llegas a fin de mes, siguiendo la lógica sanchista, debe ser porque eres idiota-

No contentos con eso, en pleno 31 de diciembre recibimos también la noticia de que la Fiscalía ha pedido anular la condena contra García Ortiz, acusando -nada menos- al Tribunal Supremo de ignorar pruebas. Son insaciables en su obsesión por pervertirlo todo, todos los días del año. Hasta aquí llegó la famosa renovación de la fiscalía, sí, la que pretendía abrir un tiempo nuevo haciendo su trabajo, evitando escándalos, y sin funcionar de la forma más grosera posible como un ministerio más del conglomerado sanchista.

Y entre discretos y diminutos titulares descubrimos también que el PSOE ha admitido que pagó 15.600 euros a la polémica fontanera Leire Díez. No es mucho, imagino que fue tan solo cosa de evaluación rápida de cañerías.

Recemos para que antes de despedir el año no vuelvan a sonrojarnos los ministros tuiteros, para que no haya más videos de Sánchez tratando de convencerte de que España está en su mejor momento -que si las cosas te van mal, si no llegas a fin de mes, siguiendo la lógica sanchista, debe ser porque eres idiota-, o para que los perros de presa de la televisión pública no aprovechen el pico de audiencia de las campanadas para otro de sus habituales servicios de sauna política para contentar al Amado Líder, y confundir al ciudadano.

Después de todo, cuando leas esto brillará un nuevo sol sobre un calendario a estrenar, quedará solo la resaca de otra Nochevieja entre los nuestros, que es lo importante, y miraremos al horizonte con la esperanza de que vengan tiempos mejores para esta España nuestra. Que, a fin de cuentas, en medio de nuestros propósitos personales y laborales para 2026, no pedimos tanto a los gobernantes: tan solo que, si no van a ayudar, al menos no molesten.