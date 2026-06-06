“El Apagón” de Bad Bunny y la sociopolítica de Puerto Rico

En aquel momento, con una audiencia millonaria fijada en él, Benito Antonio Martínez Ocasio nombró a cada país, desde Chile hasta Canadá, de sur a norte -en ese orden y no por casualidad-, para terminar con un emotivo "Seguimos aquí... y todos juntos somos mejores", mostrando un baló que decía "Juntos somos América". La sociopolítica a través de la música y el espectáculo y también del perreo. Sí, eso es Bad Bunny, y ya desde sus comienzos.

El videoclip de Bad Bunny, “El Apagón”, es más que una canción; es una poderosa historia sobre la historia y las luchas de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla caribeña con una rica cultura y una larga historia colonial. Fue gobernada por España durante más de 300 años y ha estado bajo control estadounidense desde 1898, lo que significa que aún carece de plena independencia política.

Puerto Rico enfrenta varios problemas sociopolíticos graves. La isla mantiene una relación compleja con Estados Unidos. Si bien sus habitantes son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar. Esto deja muchas decisiones en manos del gobierno federal estadounidense sin la participación de los propios puertorriqueños. Esto afecta profundamente su capacidad para abordar eficazmente sus propios problemas económicos y sociales.

Existe una fuerte presión popular para recuperar su cultura ante el temor a una continua “americanización” de la isla.

Un desafío importante es la gentrificación, con inversionistas estadounidenses comprando propiedades y elevando los precios de los alquileres, lo que obliga a las familias locales a abandonar sus hogares y desintegra comunidades que han existido durante generaciones. El video musical muestra cómo las leyes tributarias, como la Ley 22, que busca atraer capital estadounidense a la isla mediante exenciones fiscales, chocan con los intereses locales, quienes se sienten explotados y desplazados. Estos problemas, sumados a la escasez de energía en la isla, hacen que los puertorriqueños se sientan abandonados tanto por las corporaciones como por las agencias gubernamentales responsables de la infraestructura básica.

Este suministro energético poco confiable crea problemas para los grupos vulnerables e impacta el desarrollo general de la isla. Los problemas económicos y limitaciones políticas impulsan debates más amplios sobre la identidad, la cultura y la soberanía puertorriqueñas. Existe una fuerte presión popular para recuperar su cultura ante el temor a una continua “americanización” de la isla. Tras la devastación causada por el huracán María en 2017, muchos de estos problemas preexistentes se agravaron. La historia colonial de la isla y sus constantes luchas por la autodeterminación son fundamentales para comprender sus desafíos actuales.

Población de Puerto Rico. | REDH-Cuba

El video “El Apagón” de Bad Bunny plasma estas realidades locales. Utiliza sus letras, combinadas con un formato documental que incluye entrevistas, para narrar la historia de desplazamiento, desigualdad y resistencia, dando voz a la gente local. El video muestra cómo los puertorriqueños se enorgullecen de su cultura, pero se sienten frustrados por los poderes económicos y políticos que los marginan. Da voz a quienes se ven directamente afectados por la gentrificación, la privatización de espacios públicos y los cortes de energía. De esta manera, Bad Bunny transforma su música en activismo, convirtiendo el entretenimiento en una forma de generar conciencia y desafiar la injusticia.

Imagen de portada de Puerto Rico Resistance (1977) | de Lincoln Bergman

“El Apagón” es un llamado creativo y urgente a la justicia en Puerto Rico. Demuestra que, a pesar de los desafíos constantes, los puertorriqueños locales siguen resistiendo, recuperando su cultura y su tierra. Este video invita a personas de todo el mundo a escuchar, aprender y apoyar las voces que luchan por la dignidad y la autodeterminación, voces que a menudo son silenciadas.