La bandera de España por los suelos.

El Día de las Fuerzas Armadas (Difas 2026) tuvo este año su acto central en la ciudad de Vigo presidido por SM el rey. El momento clave de esta festividad es el homenaje a la bandera de España que se lleva a cabo justo antes del desfile.

Desde su mástil y frente al rey, debe presidir el Homenaje a los Caídos por España y el desfile de las tropas de los Ejércitos y Guardia Civil.

Este año algo extraño y penoso para todos ha impedido que la bandera de España fuese izada en su mástil. La rotura de una polea, según el Ministerio de Defensa, provocó que la bandera se desprendiese durante el izado cayendo sobre las bayonetas de los soldados de la Guardia Real que daban escolta a la bandera de la Unidad. Sí, un percance del que nadie tiene la culpa, aunque podríamos hablar largo y tendido de responsabilidades.

Investigar es obligado porque en el plazo de tres meses ocurre por segunda vez.

En la Plaza de Colón de Madrid, una bandera de 300 metros cuadrados y 30 kilos de peso se iza solemnemente cada tercer miércoles de mes en un mástil de 50 metros. En el izado correspondiente al mes de febrero de este año, la bandera, inexplicablemente, se rajó cayendo al suelo.

Casualidades con causa, pero el hecho es como una metáfora de la situación que se vive en esta España nuestra donde cada uno tira hacia su lado logrando que todo se raje. Lo decía Julián Marías, que la escisión del cuerpo social mediante una tracción continuada ejercida desde sus extremos trae desastrosas consecuencias.

España tiene una capacidad de flexibilidad muy grande, pero puede que hayamos llegado al límite de la elasticidad y la goma se rompa.

Sin duda lo de la bandera no responde a ningún hecho premeditado, pero les aseguro que en mi larga vida militar nunca he visto cosa igual y como metáfora parece un regalo para escritores y analistas.

¿Es que todo lo relacionado con los símbolos de la patria se enreda? El significado de estos símbolos es solo uno: la unidad. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. La bandera es el símbolo que se eleva por encima de ideologías o de razones distintas, nos une a todos y a todos nos representa.

El rey Juan Carlos tenía la costumbre de dirigir su mirada a la bandera al entrar o salir de Zarzuela. Para mí que muchos pensamientos iban y venían en aquel gesto involuntario que retrataba sentimientos y quereres más que extensas biografías.

Un mes de enero, acompañaba al rey de regreso de unas audiencias militares en el Palacio Real de Madrid. El día intentaba despejarse de las pesadas y persistentes nieblas posadas en los encinares del Palacio de la Zarzuela. La bandera parecía sin vida y apagada; casi ni los colores se distinguían. La espesa y húmeda mañana no permitía que ondease con prestancia. El rey me preguntó:

-¿No se puede hacer algo para que la bandera esté siempre ondeando?

Lo hubo. Llegamos incluso a localizar un lugar donde la ausencia de viento y la densidad atmosférica hacían que la bandera siempre estuviese flácida, caída, por lo que para evitarlo inventaron un original procedimiento. En la parte superior del mástil habían hecho unos agujeros por donde salía el aire que lanzaba un ventilador allí situado y unido mediante unos cables a un pequeño motor colocado en la base del mástil. No fue necesario “pagar patente” y encontramos un astillero español donde fabricaban banderas para los barcos con un tejido tan especial que un soplo era suficiente para que flamease.

Siempre hay soluciones y más si se trata de la bandera, la nuestra, la de todos. No hay nada tan bello como la majestuosa danza del viento y la bandera. Se hace necesario enarbolar la bandera, que ondee allí en lo alto y desafíe al viento…

“¡Salve bandera de mi Patria, salve! /Y en alto siempre desafía al viento”

Así empieza el “Canto a la bandera”, composición de Sinesio Delgado que, siendo ganadora de un concurso para poner letra a la Marcha Real, se adoptó en 1907 como himno para ser cantado en los centros de enseñanza primaria.

Lo que pedimos son soluciones. Las hay.