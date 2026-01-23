DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Confiade
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“... No mundo teredes moita dor; pero confiade, Eu vencín ó mundo”
Vivimos nunha época marcada pola incerteza: crises sociais, inestabilidade económica, esgotamento emocional e unha sensación constante de que todo está a cambiar demasiado rápido. Xesús non promete ausencia de problemas; ao contrario, recoñece a realidade humana da dificultade. Pero a súa mensaxe vai máis aló: convida a non deixarse dominar polo medo.
“Confiade” non é un chamado á pasividade, senón a unha fe activa que nos impulsa a construír, a curar e a resistir. “Eu vencín o mundo” lémbranos que Cristo coa súa resurrección, venceu ao sistema mundial de criterios e actitudes que se opoñen á perfecta vontade de Deus.
En tempos de conflito e soidade, o Mestre anímanos a manter a dignidade, a compaixón e a perseveranza, aínda cando o ambiente pareza adverso, sabendo que a súa luz pode prevalecer nos tempos máis escuros.
