Fernando González

Fernando González

Confiade

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 23 ene 2026 - 04:05
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región
“... No mundo teredes moita dor; pero confiade, Eu vencín ó mundo” — Xoán 16:33

Vivimos nunha época marcada pola incerteza: crises sociais, inestabilidade económica, esgotamento emocional e unha sensación constante de que todo está a cambiar demasiado rápido. Xesús non promete ausencia de problemas; ao contrario, recoñece a realidade humana da dificultade. Pero a súa mensaxe vai máis aló: convida a non deixarse dominar polo medo.

“Confiade” non é un chamado á pasividade, senón a unha fe activa que nos impulsa a construír, a curar e a resistir. “Eu vencín o mundo” lémbranos que Cristo coa súa resurrección, venceu ao sistema mundial de criterios e actitudes que se opoñen á perfecta vontade de Deus.

En tempos de conflito e soidade, o Mestre anímanos a manter a dignidade, a compaixón e a perseveranza, aínda cando o ambiente pareza adverso, sabendo que a súa luz pode prevalecer nos tempos máis escuros.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats