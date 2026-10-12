La IA cambiará el modo de sociedad

Vernon Finge escribió sobre la IA (inteligencia artificial): “Estamos al borde de un cambio comparable a la aparición de la vida humana en la Tierra”. Sucede que no sabemos cuál será el cambio... nunca la destrucción de la humanidad, ya vivimos otros cambios en donde nos auguraban lo mismo. Simplemente recordar las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, el fin del mundo estaba a las puertas. Afortunadamente la energía nuclear se está utilizando para salvar millones de vidas y no para matar. Creo que la IA salvará muchas vidas y no destruirá, como nos anuncian, la humanidad dentro de tres años.

En otras ocasiones he escrito sobre la IA-robótica. De momento estamos en el primer paso, definido muy bien por Aarón Sánchez: “Las ANI (“Artificial Narrow Intelligence”) son el equivalente a los aminoácidos del fango primordial de la Tierra primitiva, la materia inanimada en la que, un día inesperado, la vida despertó”. La tenemos entre nosotros y la utilizamos. El ejemplo más cercano lo tenemos en los “smartphones” y todas sus aplicaciones, pagos, compra de entradas, redes sociales, internet, búsquedas; lo utilizamos en los cajeros y no sólo para retirar dinero, cada día son más las tareas que realiza. La “Artificial General Intelligence” (AGI) les dotará con la capacidad mental que permite razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas compleja y aprender de la experiencia. Para alcanzar la “Artificial Superintelligence” (ASI) será mucho más inteligente que el ser humano, y más rápida en tomar las decisiones. Si le añadimos la posibilidad de un “biochip” que permita que se reproduzcan tenemos ya quién pueda sustituir a la humanidad. Cierto que para ello es necesario que pasen varias decenas de años.

El ejemplo más cercano lo tenemos en los “smartphones” y todas sus aplicaciones, pagos, compra de entradas, redes sociales, internet, búsquedas; lo utilizamos en los cajeros y no sólo para retirar dinero, cada día son más las tareas que realiza.

En las próximas décadas, la realidad virtual que modifica el espacio tiempo eliminará la diferencia entre realidad y apariencia. No se trata de la imposibilidad de separación entre lo real y aquello que no lo es, es la eliminación de los límites que los separan; todos los aparatos que estamos utilizando quedarán obsoletos. Inicialmente, unas gafas como las que utilizan normalmente los que tienen algún problema visual permitirán ver la TV, hablar por teléfono con sólo decir el nombre, realizar operaciones bancarias, comprar, reuniones empresariales, asistir a conciertos desde el sofá de casa… con la utilización del espectro electromagnético para la transmisión y recepción, sin descartar en algunos casos la visión holográfica. Finalmente será un chip biológico con energía del cerebro, convirtiéndose en súpercerebro que espero sea superior al robot ANSI.

Por otro lado la “singularidad” la explica con todo detalle el libro “The Singularity is Now: When Humans Trascend Biology”, escrito Ray Kurzwell, que considera que con ella se puede alcanzar la inmortalidad en un tiempo no lejano; para ello, él mismo toma píldoras, hierbas y otros productos para alargar su vida. No es único, y este optimismo no la comparten muchos científicos, lo son más los tecnólogos, que piensan que puede ser el complemento para alcanzar la inmortalidad. Personalmente no lo creo alcanzable.