Los jóvenes españoles ante el catolicismo

En 2026, el catolicismo entre los jóvenes en España muestra una tendencia paradójica: mientras el número total de jóvenes que se declaran “sin religión” sigue siendo alto (aproximadamente el 60 %), se registra un resurgimiento significativo y una estabilización de la fe entre aquellos que sí se identifican como católicos. Los expertos notan el auge de la espiritualidad entre las nuevas generaciones por el repunte que produce más creyentes, lo que cambia la tendencia de los años 80 del siglo pasado que inició el descenso de creyentes entre la población.

A diferencia de generaciones anteriores de “católicos no practicantes”, los jóvenes actuales que se definen como creyentes tienden a ser más practicantes

Desde principios de este año, el catolicismo entre los jóvenes en España experimenta un fenómeno complejo y contradictorio, caracterizado por un sorprendente aumento en el interés religioso y la identificación católica tras décadas de secularización, aunque con modos de práctica distintos a las generaciones anteriores. Según al Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (Funcas), los datos de 2026 muestran una tendencia inusual de retorno o revalorización de la fe católica entre los más jóvenes; ahora el catolicismo se percibe por muchos de ellos como un elemento contracultural y una opción contraria a la norma establecida por la cultura imperante (“woke”), buscando en la fe respuestas a una búsqueda espiritual, llevando a los jóvenes a redescubrir el cristianismo como una forma de recuperar sus raíces e identidad cultural. Otra contradicción aumenta la autodefinición como católicos: existe una brecha entre la fe declarada y la asistencia regular a misa, con otro elemento que desorienta ya que se estima que unos 14.000 adultos se bautizarán en España a lo largo de 2026, con un notable bum de jóvenes y adultos. Este despertar religioso fue visible en el aumento de la participación en los eventos de la Semana Santa y sorprendentemente una mayor naturalidad al compartir la fe en redes sociales. La celebración del domingo de Resurrección por los jóvenes en la plaza de Cibeles en Madrid es una demostración del cambio de tendencia.

A diferencia de generaciones anteriores de “católicos no practicantes”, los jóvenes actuales que se definen como creyentes tienden a ser más practicantes, asistiendo con mayor frecuencia a misa y buscando formación teológica activa, son una minoría convencida aun no siendo actualmente el catolicismo la norma social mayoritaria; quienes lo practican lo hacen por convicción personal, más que por tradición.