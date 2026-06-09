Jueces y fiscales levantan la voz

No es la primera vez que jueces y fiscales muestran sus discrepancias contra el Gobierno en desacuerdo con los “ataques y presiones” dirigidos contra la “independencia judicial” y en relación con las diferentes investigaciones que afectan al PSOE. La práctica mayoría así lo han hecho, en concreto fueron las asociaciones firmantes la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales; todas menos las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.

Todo surgió porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió a pedir respeto “frente a las descalificaciones contra los jueces” coincidiendo con esa especia de marabunta que ha provocado una vez más el Gobierno y el propio PSOE. Concretamente, el CGPJ ha expresado su “preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales”. Ya saben, todo eso fue provocado por la presencia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz para recabar documentación en el denominado caso Leire, así como la imputación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y de la actual gerente del partido, Ana María Fuentes.

“En los últimos años -continúan estas asociaciones- han sido frecuentes los ataques desde la política a miembros del poder judicial, sin más fundamento que el de discrepar del contenido de las resoluciones dictadas. Las asociaciones judiciales hemos alertado en múltiples ocasiones del riesgo que ello comporta de deterioro del Estado de derecho”. Como hemos comentado, no ha sido la primera ocasión en que jueces y fiscales se unen para censurar la postura institucional del Gobierno, que además la ha tomado con la judicatura, siempre y cuando salgan a colación cualquier procedimiento que provoque desavenencias políticas y la consiguiente guerra mediática donde están directamente involucrados familiares de Pedro Sánchez, por no olvidarnos la más reciente de José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que es lo mismo, estas asociaciones no solo discrepan del Poder Judicial por no ser más contundente, sino que censuran la actitud del Ejecutivo, quien de inmediato sale a los cuatro vientos a manifestar su crítica contra jueces y fiscales. Eso sí, critican “la ausencia de reacción de la Fiscalía General del Estado, pues ignora su deber legal de defender la independencia judicial”.