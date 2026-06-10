En Portada Ourense: Ejerciendo de Florentino

No hay unas elecciones en todo el Estado español con más proyección mediática en el mundo que los comicios a la presidencia del Real Madrid. Ni las generales, ni las locales, ni las autonómicas de ninguna comunidad. Es cierto que solo votan poco más de 30.000 socios merengues, pero la relevancia universal que adquieren alcanza hasta los telediarios de Madagascar o Kuala Lumpur.

Quizá influenciado por la magnitud de semejante proceso electoral, el presidente del PPdeOU, Luis Menor, se sinceró ante los periodistas hace unos días, el 26 de mayo: "O máis probable é que, salvo que apareza un Mbappé da política, a cabeza de lista sexa unha muller". Mientras el dirigente ourensano establecía una conexión futbolística con el próximo candidato del PP en la ciudad, Florentino Pérez competía con Enrique Riquelme en las elecciones a la Casa Blanca. Evidentemente, la Casa Blanca madridista es al fútbol lo que la Casa Blanca norteamericana a la política.

Hasta la fecha, en las filas del PP se han barajado dos nombres, dos Anas. Una es la actual portavoz, de apellido Méndez, y la otra es diputada en el Congreso, apellidada Vázquez, también conocida como Ana de Bande. Nada se ha aclarado aún y Florentino ha ganado los comicios con la baza de un conocido, José Mourinho, como cartel para la dirección técnica del equipo. Mourinho simboliza polémica, agresividad, competitividad, mando... esos son algunos de sus valores. ¿Qué quiere el PP ourensano?

Del PSOE sabemos poco más allá de la errática decisión de facilitar una cuestión de confianza que dará lugar a la aprobación de presupuestos tras un periodo, en el que nos hallamos, que no servirá para promover una moción de censura. La responsable de esta medida es su portavoz, Natalia González, principal optante. Del BNG estamos a la espera de la presentación oficial de su candidato, Luis Seara, que al menos ha sido coherente a la hora de ejercer la oposición hasta la fecha. Así está el partido entre los partidos que conforman actualmente la oposición a la espera de saber si hay vida más allá de ellos en formaciones como Vox, Sumar o Podemos, entre otras.

Sabemos la ciudad que tenemos. Una ciudad con un regidor sin el más mínimo peso político más allá de Ceboliño. Una ciudad suspendida en el tiempo. Una ciudad sin plan de urbanismo, sin plan para el casco vello, sin plan para la vieja cárcel, para una movilidad eficiente, para las termas, para la cultura… En fin, una ciudad sin plan. Las preguntas que les planteo son las siguientes: ¿cuál es, a su juicio, el plan de la oposición?, ¿a qué cree usted que debe aspirar Ourense?