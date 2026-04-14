En Portada: ¿Por qué arde Ourense?

“Arde Galicia co lume forestal”, cantaban Os Resentidos hace 38 años, cuando el fuego era más "democrático" y se extendía por los cuatro costados de la comunidad gallega, de Fisterra a Valdeorras y de Ribadeo hasta A Guarda.

Ahora arde mayoritariamente Ourense: de las casi 120.000 hectáreas que devoró el fuego en la ola de incendios del pasado verano, el 86%, más de 100.000, se concentraron en territorio ourensano. Por este motivo, la provincia concentra 26 de las 35 zonas con riesgo extremo de incendio que recoge el Pladiga de este año, el nuevo Plan de Prevención y Defensa contra el fuego elaborado por la Xunta.

Las preguntas que le planteo son las siguientes: ¿por qué arde Ourense?, ¿el problema es que no hemos acertado con el diagnóstico, o es que resulta muy difícil llevar a cabo el tratamiento contra el fuego?

La cara de esta tragedia con efectos personales, ambientales o patrimoniales es la de Yago Nogueira, el voluntario de 18 años que el pasado domingo mostraba su rostro cicatrizado en La Región tras sufrir quemaduras del 60% por luchar contra el fuego en Oímbra el 12 agosto. “Estivemos case unha hora fuxindo no monte dende que nos queimamos”, asegura en la entrevista realizada por la periodista Chini Rivas.