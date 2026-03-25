En Portada, Coches de Ourense, otra muestra de longevidad

Nuestros automóviles, los que antes se distinguían por el "OR" de la matrícula y que a veces todavía pueden verse en la subida a Castadón o en la bajada del Cumial, tienen 18,2 años de media, la más elevada de España. Esa edad debe corresponderse con los 50,4 años del parque poblacional de la provincia, el más envejecido del país junto a Zamora.

Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿por qué debemos cambiar de automóvil en un territorio con un 33% de pensionistas que, aún encima, tiene las prestaciones más bajas del Estado?, ¿para ir más rápido desde Seixalbo a Castro de Beiro? Vaya por delante que la industria de la automoción es uno de los puntales económicos de cualquier sociedad, pero evidentemente no todas las sociedades se hacen las mismas preguntas. Y vaya por delante también que la tendencia al envejecimiento del parque móvil es general en España -salvo en Madrid y Valencia-, y eso sin contar la actual carestía del combustible por la guerra de Irán al barajar datos de 2025.

En Ourense hay excelentes talleres, mecánicos que te cuidan el coche como si les dejaras en custodia tu bien más bien preciado, profesionales que te buscan la pieza de recambio a un precio mucho más económico que en cualquier otra parte. Claro que existe una idiosincrasia del reciclaje y la conservación, pero también una cultura del motor en una tierra que parió a un visionario de la automoción como Eduardo Barreiros y donde el rally es una religión.

Otra pregunta que les planteo es la siguiente: ¿piensan los fabricantes en los mayores? Además de ofrecernos un coche veloz, silencioso y no contaminante que pueda entrar en la Zona de Bajas Emisiones, incluso sin conductor, también podrían pensar en un vehículo que combata la soledad no deseada, que geolocalice las residencias o las farmacias y recuerde la hora del sintrom. Un automóvil que tenga en cuenta la pérdida visual, auditiva y coordinativa que se produce con los años. O sea, coches adaptados a nuestra realidad poblacional y también viaria, es decir, capaces de sortear las "fochancas" de la N-120 o la N-540 sin sufrir una fractura de cadera.

Y para finalizar: ¿existe edadismo en la carretera?, ¿tenemos paciencia cuando vamos detrás del lento peregrinar marcado por un auto conducido por un mayor? Y también: ¿debería existir un límite de edad para conducir un vehículo?, ¿por qué se toman tan mal tantos mayores el hecho de que no les renueven el carné?