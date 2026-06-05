En Portada Ourense: ¿En qué ha quedado el Jardín del Posío?

El Posío fue jardín botánico y llegó a albergar más de 200 especies. Fue jardín romántico en el que anidaban tórtolas y tortolitos. Fue jardín de poetas e intelectuales, jardín de verbenas, fiestas y conciertos.

Fue jardín de ensoñaciones y pensamientos, de confidencias y versos, de miradas perdidas bajo las palmeras y encontradas sobre los mirtos. Por eso la pregunta que planea en este momento sobre el abeto de Douglas es la que le formulo a continuación: ¿qué es el Posío hoy, ahora, para usted?

Mientras la vieja cárcel, a tiro de piedra, se convierte en un botánico asalvajado fruto de la desidia y la cochambre, el viejo botánico de verdad, el Posío, se desvanece en un recuerdo de fotografía antigua bajo la implacable moldura del cemento.

El Posío hubiera podido ser cualquier cosa que Auria quisiera: desde refugio de sombra en una ciudad que sube temperatura a refugio del reencuentro en una sociedad que ni escucha ni se mira; desde refugio de una población envejecida que aparca a sus mayores a refugio de lo mejor que fuimos y que podíamos volver a ser.

Insistamos en la pregunta del día, producto de su reapertura tras 16 meses de obras y una inversión nada desdeñable de 2,8 millones de euros: ¿qué es el Posío ahora para usted? ¿podemos seguir llamándole jardín 170 años después de su nacimiento?