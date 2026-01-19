Prioridad social, económica y demográfica

Pedro Sánchez ha reiterado la intención del Gobierno de continuar interviniendo el mercado de la vivienda con anuncios propagandísticos sin contenido, repetidos una y otra vez en el tiempo, y que carecen ya de total credibilidad, como él mismo. Y les voy desglosar algunos de ellos para que a ustedes, señores lectores, dejen de tomarles el pelo, y que dejen también de especular con la ansiedad de quienes necesitan una vivienda acorde a sus ingresos reales. Y en concreto de nuestros jóvenes que, con una tasa de emancipación juvenil en España que se sitúa en el 15,2%, configura el dato más bajo desde que hay registros.

Comienzo: la ministra de Vivienda anuncio hace un año un Perte, para la construcción industrializada, dotado con 1.300 millones de euros de inversión pública en 10 años y con una previsión de 15.000 viviendas industrializadas al año, al igual que la creación de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción, en Valencia. Resultado: a día de hoy todo sigue siendo un anuncio más.

Y lo que sí ha quedado más que patente, en este arranque de 2026, es que la vivienda es una prioridad, marcada eso sí, por el desajuste entre la oferta y la demanda y por la imperiosa necesidad de cubrir el importante déficit de vivienda.

Tampoco ha prosperado la reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como una actividad económica, ni se ha aprobado el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030. El cual promete un aumento sustancial de los recursos en vivienda, hasta alcanzar los 7.000 millones de euros. Y tampoco se ha ejecutado la exención del 100% del IRPF para todos los propietarios que pusieran en alquiler su vivienda según el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, sin necesidad de que los inmuebles se ubicaran en zonas tensionadas. Y tampoco Pedro Sánchez ha materializado su anuncio del año pasado con la puesta en marcha de un programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas posteriormente al alquiler asequible durante al menos cinco años. Medida que nunca ha llegado a aprobarse. Y así podría seguir líneas y líneas de anuncios de autobombo que se quedan a los pies de la mas absoluta nada en cuestión de poco tiempo. Y lo que sí ha quedado más que patente, en este arranque de 2026, es que la vivienda es una prioridad, marcada eso sí, por el desajuste entre la oferta y la demanda y por la imperiosa necesidad de cubrir el importante déficit de vivienda. Y la única medida que intenta aprobar Pedro Sanchez es un real decreto-ley para finiquitar el mercado de la vivienda el alquiler. Concretamente sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, agravando aún más el problema.

La conclusión es nítida; las medidas aisladas, sin una estrategia y planificación que abarque de forma coherente las distintas dimensiones del problema de la accesibilidad a la vivienda, no van solucionar nada. Sencillamente porque el problema no es coyuntural, sino estructural. Se tiene que favorecer el desarrollo de nueva vivienda, dotar a arrendadores y arrendatarios de seguridad jurídica real, y eliminar el problema de la ocupación e inquiocupación. Derogar la ley de la Vivienda, terminar con la intervención del alquiler, y facilitar el cambio de uso de suelos existentes desde el dotacional, terciario e industrial al residencial. Y se debe incentivar al máximo la producción de vivienda protegida. Y es que, los modelos que combinan cesión de suelo público y financiación privada han demostrado su eficacia para equilibrar rentabilidad, impacto social y agilidad. Por lo que vincular el modelo de financiación de las comunidades autónomas y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos a los que hagan realmente más viviendas en su comunidad autónoma y en sus ayuntamientos, es eficiente y eficaz. Y, por último, una regulación homogénea y coherente en el conjunto del Estado de un marco normativo nítido, estable, agrupado, y legible, que permita que medidas e incentivos tengan el impacto necesario para poder solucionar la primera preocupación de todos y todas, la accesibilidad a la vivienda.