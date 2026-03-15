Reincidentes

El pasado mes de febrero el Congreso daba luz verde a la modificación del Código Penal para incluir la multirreincidencia y poder encarcelar a quienes acumulen al menos tres condenas por delitos similares. La ley, está pensada, como dijeron los partidos de izquierda para perseguir a los robagallinas, para evitar que los hurtadores entren por una puerta del juzgado y salgan por la otra. Sin embargo, en los últimos tiempos se dan otros casos de delitos sucesivos de los que se habla menos, los de aquellos que a través de las redes sociales amenazan, en algunos casos incluso con matarlos a los políticos que les caen mal y odian profundamente, lo que obliga a ponerles vigilancia policial, o difunden sus datos personales para hacer más fácil su acoso.

El día que se produzca una tragedia alguien propondrá otra reforma del Código Penal.

Se conocen esos casos porque la policía da cuenta de la detención de esos individuos, que pasan a disposición judicial pero que lo mismo que otros delincuentes entran por una puerta y salen por otra. El día que se produzca una tragedia alguien propondrá otra reforma del Código Penal.