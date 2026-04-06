Casi 1.000 coches nuevos vendidos en Ourense en los primeros 100 días

Las matriculaciones de turismos en la provincia de Ourense muestran una tendencia positiva al cierre de marzo de 2026, acercándose al millar de unidades vendidas.

Los tres primeros meses del año supusieron para los concesionarios de Ourense un total de 938 nuevas matriculaciones, lo cual supone un incremento del 21,82% respecto al mismo periodo del año anterior. La venta a particulares fue la más abundante, representando 716 operaciones, mientras que el ámbito empresarial registró 220 matriculaciones.

El análisis por tipo de combustible muestra que la tendencia sigue la estela de los últimos años, con un protagonismo de los motores híbridos frente a la decadencia de los combustibles. Los motores de gasolina supusieron 191 ventas durante el trimestre, lo que implica un descenso del 5,45%; y es en el diésel donde están los peores datos del mercado, con solo 36 unidades matriculadas, que dejan la cuota de mercado de estos coches por debajo del 4%.

Menos gas

Analizando las nuevas motorizaciones, los vehículos propulsados por gas registran un retroceso en sus ventas del 6,56% en el acumulado del año. En contraste, los turismos híbridos convencionales ganaron un tercio de cuota de mercado, y los híbridos enchufables aumentan un 77,59% en el primer trimestre. Los modelos totalmente eléctricos también suben un 56,25%, con 75 matriculaciones.

En cuanto a las marcas preferidas, Toyota sigue siendo el coche más atractivo para los ourensanos, perteneciendo a la marca japonesa uno de cada diez coches vendidos. Le siguen las casas europeas Renault (que vendió 83 vehículos en lo que llevamos de año) y Seat, que puso en circulación 64 nuevas unidades. Destaca también el crecimiento de Suzuki, que multiplicó por cinco sus ventas, pasando de 8 a 40 unidades.

En el lado opuesto, marcas con un volumen de ventas significativo, como MG, muestran signos de retroceso, cerrando el trimestre con 38 ventas, lo que representa una bajada del 28,30% respecto al año anterior. Asimismo, Dacia registra 51 matriculaciones entre enero y marzo, lo que supone una caída del 15% en la provincia.