Lo acusan de saltarse un control de la Guardia Civil al no tener carnet en Ourense

Dos agentes de la Guardia Civil relataron ayer en el Penal 2 la fuga el pasado noviembre de un acusado al que intentaron parar ante las sospechas de que no tenía carné de conducir. “Cuando le dimos el alto, invadió el carril contrario, continuó y a unos 200 metros fue cuando encontramos el vehículo y lo vimos corriendo por un camino hacia el monte”, explicó uno de los guardias, que conocía al acusado de una actuación anterior.

Los hechos comenzaron porque los agentes lo vieron en una gasolinera montando en su vehículo. Esta fue la razón por la que decidieron montar el punto para comprobar si tenía permiso de conducir, verificando posteriormente que efectivamente carecía de carné. Por la noche, la persona que presuntamente conducía el turismo acudió voluntariamente al cuartel.

A quien acusan de ir al volante sin carné es a Iván F.J.. En el juicio solo contestó a preguntas de su abogado y su intervención fue breve. Se limitó a decir que el día de los hechos él no iba conduciendo ningún vehículo.

¿Iba al volante?

Tras esta vista, el Penal 2 acogió otro juicio por un tema de tráfico. En este caso, se sentó en el banquillo Cristian F.C.. La Guardia Civil sostiene que el 30 de noviembre vio un turismo que se saltó un stop. Por ello, fueron tras él hasta que se paró en el parquin de un restaurante. Según su relato, se detuvo en una zona de arboleda, pero eso no les impidió ver al acusado en el sitio del conductor y a la pareja de este en el del copiloto.

Uno de los agentes se acercó a hablar con ellos, llamándole la atención el olor a porro. Al respecto, señala que a Cristian F.C. le costaba reaccionar y tuvo una actitud agresiva,. “En todos los años de servicio no recuerdo una actuación similar”, explicó. El otro agente añadió que el acusado se negó a realizar las pruebas de alcoholemia.

Por su parte, Cristian F.C. declaró que él no iba al volante del vehículo, sino que era su pareja. Ella también testificó e indicó que sí que era ella quien conducía aquella noche. Además, señaló que cuando llegaron los agentes ellos estaban ya fuera del coche. La fiscal pidió deducir testimonio contra ella.

Por su parte, la abogada de la defensa pidió la absolución de su cliente y aseguró que no es posible que fuese ebrio, ya que por a una enfermedad no puede beber alcohol.