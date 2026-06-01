Alfonso Pereira en Ourense: "Galicia es una gran oportunidad para el inversor mexicano"

El abogado Alfonso Pereira (Ourense, 1965) asume el cargo de cónsul honorario de México en Galicia con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas regiones. La inauguración oficial del consulado se llevará a cabo el 10 de junio en el Liceo de Ourense

Pregunta. ¿Cómo facilitará el consulado que el capital y talento mexicano se asienten en la Galicia actual?

Respuesta. Nuestra función es servir de enlace y orientación, coordinándonos con las instituciones para facilitar contactos y promover reuniones. Buscamos que el futuro se construya sobre nuestra historia común. El éxito de estos proyectos fortalecerá los lazos económicos y sociales entre ambas regiones, permitiendo que el conocimiento y la experiencia de quienes regresan o invierten se traduzcan en un crecimiento dinámico y sostenible para todos los sectores implicados en el proceso.

P. ¿Qué pasos tecnológicos o itinerantes dará para que México esté presente más allá de las grandes ciudades costeras?

R. La agilidad del Consulado General en Madrid es clave en esta red de apoyo. Estar en Ourense tiene un sentido especial: acerca México al interior gallego, donde la vinculación es más intensa. Valoramos impulsar actuaciones itinerantes y usar la tecnología para que ningún ciudadano en Lugo u Ourense se sienta aislado.

P. ¿Cuál será su estrategia para que el Consulado sea una vía rápida de asesoramiento para las empresas gallegas?

R. Nuestra labor consiste en identificar intereses reales en sectores potentes como el textil, automoción o energías renovables. No sustituimos a las cámaras de comercio, sino que abrimos puertas y conectamos a quienes puedan colaborar. A menudo, una empresa solo necesita saber con quién hablar y qué pasos dar en el mercado mexicano. Seremos ese primer punto de referencia ágil que encauce bien cada iniciativa empresarial para ganar rapidez y éxito. La meta es que el tejido empresarial gallego vea en esta oficina un aliado estratégico capaz de transformar las dudas iniciales en realidades de negocio concretas.

P. ¿Cómo impulsará una agenda cultural que supere el folclore y profundice en la realidad moderna de ambos países?

R. Pero la cultura no debe quedarse solo en la nostalgia; México es hoy una potencia en cine, arte y diseño. Galicia también posee una realidad creativa viva y moderna. Mi tarea es conectar ambas visiones, promoviendo a jóvenes creadores, universidades e industrias culturales. La cultura genera el afecto mutuo necesario para que cualquier proyecto prospere.

P. ¿Tiene algún plan de acción específico para localidades con tanta conexión como Avión y Beariz?

R. Por supuesto. Avión y Beariz son ejemplos claros de que la relación con México es el motor de su día a día. Reforzaremos nuestra presencia allí para atender sus necesidades específicas y honrar esa vinculación vital, histórica y económica que une a sus vecinos con el pueblo mexicano.