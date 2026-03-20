Alude sin éxito ante el Tribunal Supremo que la droga era de su expareja

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de la defensa de Shirley Verónica V.M. contra la sentencia del TSXG, que confirmaba la condena a una pena de cuatro años, seis meses y un día de prisión por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron el 12 de julio de 2023, cuando la Guardia Civil interceptó el vehículo de la acusada tras el soplo de un confidente. En el registro del turismo hallaron 43,481 gramos de cocaína. Posteriormente, en su domicilio, se encontraron otras ocho bolsitas con 11,63 gramos. Por estos hechos, la Audiencia Provincial la condenó también al pago de una multa de 12.000 euros.

La defensa aludía que la droga podía pertenecer a la expareja de la acusada, quien habría usado el coche días antes, y negaba pruebas de que ella se dedicase a la venta de estupefacientes. Asimismo, solicitaba que no se aplicara la agravante de reincidencia, alegando que el antecedente penal estaba cancelado.

Sin embargo, el Supremo ha inadmitido el recurso al considerar que la condena se basa en prueba personal y documental suficiente y que, en el momento de los hechos, no había transcurrido el plazo de cancelación del antecedente penal.