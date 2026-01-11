¿Sabe usted las cámaras de rodaje volverán a la city en este arranque de 2026? ¿Que, en esta ocasión, se trata del estreno de dos cineastas de Ourense? ¿Que vienen apadrinados por Licio Marcos de Oliveira, que cuenta con tres premios Goya? ¿Que, si siempre quiso estudiar en el IES Otero Pedrayo, puede ahora interpretar a un antiguo alumno? ¿Y que la claqueta sonará el último fin de semana de enero?

