Luz Casal ilumina Ourense en el cierre del Ou Yeah!

Hay voces que no necesitan presentación y conciertos que tampoco requieren demasiados artificios. Luz Casal iluminó ayer el Paco Paz para poner el broche final al Ou Yeah!, con un concierto en el que demostró que, después de más de cuarenta años sobre los escenarios, conserva intacta esa capacidad de hacer suya cada canción. El recinto reunió a casi 2.000 personas de todas las edades que disfrutaron al unísono.

Antes del gran momento, el músico vigués Castillo fue el encargado de abrir la noche, con una propuesta marcada por el folk, el country y las guitarras de los noventa. Después llegó el plato fuerte. Vestida con un abrigo de llamativos colores, Casal mezcló temas de sus trabajos más recientes con los grandes éxitos que hace tiempo forman parte de la memoria colectiva. Las nuevas canciones convivieron con esas piezas que el público reconoce desde las primeras notas y que volvieron a funcionar como lugares de encuentro entre generaciones.

El concierto fue también, de alguna manera, el último capítulo del OUFF tal y como anunciaban los organizadores en días anteriores. Ayer, muchos espectadores aprovecharon las últimas sesiones que ofrecía el festival antes de cambiar las salas por la música del Paco Paz. Del cine al escenario, Ourense estiró de esta manera la despedida de uno de los eventos culturales del año en la ciudad, con una edición que durante diez días llenó Ourense de películas, encuentros e invitados.

Luz Casal se movió entre la emoción y su vertiente más rockera, con una interpretación en la que cada canción parecía conservar algo de primera vez. Su voz, reconocible desde el primer instante, siguió mandando por encima de todo lo demás.

Hay veces en las que el juego de palabras resulta inevitable, el Ou Yeah! guardaba una última luz. Y la de Luz Casal, cuatro décadas después, sigue brillando con fuerza.