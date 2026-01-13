Madrid tira del carro a nivel nacional, y Ourense encabeza los precios en Galicia en el coche de ocasión

Con sus particularidades, la evolución del mercado ourensano ha seguido la estela de Galicia y España, aunto el incremento de precios en la provincia está casi tres puntos porcentuales por encima de la media gallega (que creció un 20,95% desde 2020), y dos por encima de la media nacional, que se situó en el 21,95% durante el último lustro.

Los 12.353 euros que cuesta un coche de ocasión en Ourense a cierre de diciembre de 2025 sitúan a la provincia detrás de Madrid, donde está el coche de ocasión más caro de España, y la Región de Murcia; y por delante de comunidades como Castilla y León o La Rioja.

En cuanto a los coches de más de ocho años, los datos de Ancove los sitúan en Galicia en los 9.830 euros, en contraste con los 10.725 euros que se han pagado en el pasado mes de diciembre de media en España, con un aumento del 5,6%. Aún así, desde Ancove obrservan que las subidas han estado por debajo del IPC.