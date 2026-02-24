Petición para que la estación de Ourense se llame Eduardo Barreiros

El Club Barreirista de Galicia ha presentado estos días en la Subdelegación del Gobierno, para que dé traslado al Ministerio de Transportes, la solicitud para que la estación de tren de Ourense -en plena reforma integral- lleve el nombre de Eduardo Barreiros.

“Desde el Club Barreirista de Galicia, con sede en Ourense, único club en España dedicado a nuestro paisano Eduardo Barreiros, consideramos que el nombre ideal para la nueva estación intermodal de Ourense es el de Eduardo Barreiros, para que los jóvenes, y no tan jóvenes, sigamos haciendo memoria del mayor fabricante en nuestro país de camiones, tractores, autobuses, vehículos industriales y, cómo no, automóviles. Sería un gran honor para los ourensanos recordar a tan ilustre empresario, que tanto ayudo a nuestra provincia y al transporte y al campo español en general”, señala el presidente del club, Alfonso Vázquez.

En su escrito recuerdan que “el Club Barreirista de Galicia, único club nacional dedicado a la figura de Eduardo Barreiros, nacido en Gundivós (Ourense), tiene como finalidad la promoción y divulgación de la obra y legado de Eduardo Barreiros, ligado principalmente al sector de la automoción”.

Y añaden que “Eduardo Barreiros inicia su larga trayectoria empresarial en Ourense para posteriormente trasladarse a Madrid, donde sentó las bases de la industria automovilística en España, capaz de crear y de levantar el complejo industrial de Villaverde, contribuyendo así de manera decisiva a la motorización de España, junto con sus hermanos Valeriano, Graciliano y Celso”.

Finalmente, solicitan “que se estudie y valore la propuesta de otorgar a la nueva estación intermodal de Ourense, Estación intermodal de Ourense Eduardo Barreiros, como homenaje al célebre industrial con profundas raíces ourensanas”.

Junto con dicha solicitud, el Club Barreirista adjuntó un amplio dossier que destaca a Eduardo Barreiros como “uno de los empresarios españoles más representativos de los años del desarrollo”, iniciándose “en un pequeño taller de Ourense”, para posteriormente “crear y levantar el gran complejo industrial empersarial de Villaverde (Madrid)”.

Recuerdan además la importancia del motor diésel, que “llegó a ser para los españoles sinónimo de Barreiros. En 1963 la asociación con Chrysler, en una de las mayores inversiones norteamericanas en España, le lanzó a un protagonismo internacional”. Aspectos todos ellos que subrayan como razones de peso para que otro signo de progreso como la futura estación intermodal lleve el nombre de un ourensano que fue símbolo de desarrollo ligado al sector del transporte durante el pasado siglo XX.