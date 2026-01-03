El PP de Ourense advierte que las ramas se meten ya en las viviendas

El PP de la ciudad reclamó ayer al Concello de Ourense que ejecute de manera efectiva el plan de poda en los barrios de A Ponte y O Vinteún. Los populares advierten que, pese a figurar en la planificación municipal, numerosas zonas llevan años sin mantenimiento, provocando problemas de seguridad y salubridad.

La concejala Noelia Pérez lamentó que la gestión se quede solo en los documentos: “Nos documentos todo parece estar previsto, pero a realidade é que na Ponte e no Vinteún hai árbores que levan anos sen mantemento. E un plan que non se executa queda nun simple anuncio”.

Ramas en viviendas

La situación, según el PP, afecta directamente a la vida diaria de los vecinos, con ramas invadiendo fachadas y bloqueando el alumbrado público en parques como el de O Pino o Santa Teresita. “En varios puntos dos barrios, as ramas chegan a entrar polas ventás dos edificios cando se abren. Isto non é unha cuestión estética, é un problema serio de seguridade”, advirtió la edil. Los populares instan al Concello a evitar que existan zonas de primera y de segunda categoría, exigiendo una actuación inmediata: “Se o Concello ten un plan de poda, ten que cumprilo en toda a cidade, sen barrios esquecidos durante anos”.