Primer contacto de los más pequeños con las tiendas de Ourense de toda la vida

Acercarse al comercio local, conocer la historia de las tiendas, y apuntarse alguna para el futuro. Esa era la intención de la gincana “Localízate”, organizada por la Xunta de Galicia y las asociaciones de comerciantes. Ciento cincuenta estudiantes recorrieron por equipos el Casco Vello resolviendo cuestiones relacionadas con los comercios históricos, sus especialidades y su historia. El equipo ganador, perteneciente al Padre Feijoo, se llevó una invitación a un festival de música de su elección.

O obxectivo é fomentar o espírito emprendedor cos rapaces, que saiban o que supón ser un empresario, o que supón estar detrás do mostrador"

“Imaxinade a Praza Maior con todas as tendas cerradas, en silencio”, les decía durante la entrega de premios el director xeral de Comercio, Gabriel Alén, quien fue el encargado de entregar el premio. Alén contaba que “o obxectivo é fomentar o espírito emprendedor cos rapaces, que saiban o que supón ser un empresario, o que supón estar detrás do mostrador e e o ben que nos atenden nun comercio local con respecto a outras modalidades de venta”. Algunos de los participantes descubrieron que en su ciudad se vendían queso, bicas de Trives o helados artesanos desde hace más de medio siglo, reservándose algunos para el futuro.

Mohamed Bachir: "Está bastante bien para encontrar cosas nuevas"

Mohamed Bachir | La Region

"La mañana por el Casco Vello ha sido bastante divertida; hemos estado todos muy atentos a las pruebas y los comercios nos han parecido muy buenos. Gracias a esta experiencia he descubierto lugares que no tenía en el radar, como la tienda de quesos Ángel en la Plaza de Abastos y la floristería de enfrente. Creo que este tipo de campañas están bastante bien para descubrir cosas nuevas y, al mismo tiempo, divertirnos entre los estudiantes. Si ganamos, todavía no tenemos ni idea de a qué festival iremos, ya que no nos han dicho cuáles están disponibles".

Sofía Moreno: "Fue una experiencia para que nos diéramos cuenta de la situación de las tiendas locales"

Sofía Moreno | La Región

"La experiencia en la gincana nos gustó bastante; estuvo 'fino' porque conocimos comercios que no sabíamos ni que estaban ahí, como el del queso. Ha sido una actividad ideal para darnos cuenta de la situación del comercio local. Yo no conocía la tradición de las tiendas de Ourense ni lo que se vendía en ellas, lo hemos descubierto todo hoy. Me ha parecido una jornada muy divertida porque he podido pasar un gran momento con mis compañeras resolviendo preguntas; en definitiva, una experiencia bastante buena".

Emma Luaña: "Yo descubrí que la bica de trives se vende mucho"

Emma Luaña | La Región

"Durante esta mañana hemos estado intentando concienciar a las personas sobre el comercio local, yendo a diferentes tiendas y haciendo varios retos. En lo personal, he descubierto cosas que no conocía, como por ejemplo que la bica de Trives se vende mucho aquí. La verdad es que antes no era muy asidua al comercio local ni conocía demasiado la situación en la que se encontraba, pero gracias a esta actividad ahora sé más que antes".

Adrián Varela: "Teníamos que ir de tienda en tienda y hacer unas preguntas"

Adrián Varela | La Región

"Nuestra actividad consistía en una gincana en la que teníamos que ir de tienda en tienda haciendo una serie de preguntas. Por ejemplo, en una heladería de allí arriba teníamos que averiguar cuándo abrieron y cuál es su producto más vendido; para lograrlo podíamos pedirles algunas pistas, aunque no la fecha directamente. Definiría la experiencia como superdivertida y espero que vuelva a organizarse otra parecida".