Prisión para el hombre que apuñaló a su expareja en el barrio ourensano de San Francisco

El autor del acuchillamiento a su expareja este pasado miércoles en el barrio ourensano de San Francisco ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza investigado por un delito de asesinato en grado de tentativa. Así lo ha acordado la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ourense, que además le ha impuesto una orden de alejamiento que le impedirá acercarse a la víctima y a sus dos hijos menores a menos de 500 metros, así como comunicarse con ellos por cualquier medio.

Se ha suspendido también la patria potestad del investigado sobre los menores para "atribuir a la madre el ejercicio exclusivo de la patria potestad y la guarda y custodia de tales menores, no establecer visitas de los menores con su padre y establecer una pensión alimenticia mensual a favor de estos".

La jueza entiende que la medida de prisión provisional "se presenta como medida indispensable, idónea y proporcional para garantizar la integridad y seguridad de la perjudicada durante la tramitación de la causa", además de para evitar el riesgo de fuga.

Un ataque por la espalda

El caso se está investigando como un asesinato en grado de tentativa debido a la alevosía. La agresión se produjo de manera imprevista para la víctima, que fue atacada por la espalda.

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