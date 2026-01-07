Los tractoristas, insatisfechos tras casi tres horas con el delegado del Gobierno, se quedan en Ourense al menos hasta el día 12

A la izquierda, un momento de la reunión. A la derecha, la salida de los tractoristas.

La tractorada continúa en Ourense tras más de diez días desde su inicio y en un contexto de creciente tensión entre los manifestantes y la Administración. La protesta se mantendrá al menos hasta el próximo día 12, después de que la reunión celebrada este miércoles con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, no lograse desbloquear el conflicto.

El encuentro, en el que también participó Eladio Santos, se prolongó durante más de dos horas y media, pero concluyó sin avances sustanciales para los agricultores y ganaderos movilizados. Tras finalizar la reunión, los tractoristas celebraron una asamblea en la que decidieron prolongar la concentración frente a la Subdelegación del Gobierno, superando así como mínimo las dos semanas de protesta si se mantiene el calendario previsto.

Compromisos del Gobierno

Durante la reunión, el delegado del Gobierno se comprometió a mantener una comunicación “fluida y constante” con las organizaciones agrarias para informarles de la evolución de las negociaciones sobre el acuerdo UE-Mercosur y la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

Asimismo, trasladó su apoyo a la vacunación preventiva del ganado bovino frente a la dermatosis nodular y otras enfermedades, una de las principales preocupaciones del sector. Pedro Blanco también anunció que enviará una carta al presidente de la Xunta de Galicia solicitando mejoras en el sistema de inspección y control para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La protesta se mantiene

Pese a estos compromisos, los manifestantes no cedieron en su postura. Consideran insuficientes las promesas realizadas y decidieron mantener la presión frente a la Subdelegación del Gobierno durante al menos cinco días más. Piden ahora una reunión a varias bandas con la consellería de Medio Rural (Xunta de Galicia), Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica y Subdelegación del Gobierno.

La movilización llega tras una noche marcada por el bloqueo del edificio con un tractor y una fuerte concentración durante la mañana del miércoles, en una escalada de acciones que apunta a prolongarse si no hay avances concretos en sus reivindicaciones sobre la PAC y los acuerdos comerciales internacionales.