La UVigo estrenará en 26/27 dos grados y ocho másteres

Las universidades gallegas comienzan ya a pensar en el próximo curso y han entregado recientemente a la Consellería de Educación su oferta de grado y máster para que esta, y posteriormente el Ministerio de Universidades, dé el visto bueno para el inicio del nuevo periodo lectivo.

En el caso de la Universidad de Vigo, viene plagada de novedades con dos grados nuevos y hasta ocho másteres, tres de ellos de nueva creación y otros cinco ya aprobados, pero que por diversas razones no pudieron ofertarse este curso 25/26.

En el caso de los estudios de grado, la oferta de plazas volverá a ser un año más de unas 3.800 con dos únicas novedades: el grado de Ingeniería de Tecnologías Navales para la Defensa, con 91 plazas, que sustituye a Ingeniería Mecánica en el Centro Universitario de la Defensa de Marín; y el doble grado de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, con 10 plazas. Para configurar la oferta de este último, los dos grados que la conforman tendrán 5 plazas menos a partir de ahora (45 y 95, respectivamente).

A mayores, algunos grados ganan plazas como Enfermería en Ourense (pasa de 55 a 57) o Relaciones Internacionales (de 22 a 30). Por otra parte, Ingeniería en Organización Industrial pierde 3, quedándose en 61.

Más másteres

Donde más se mueve la oferta de la UVigo es en los títulos de máster. Hasta ocho, si todo va según lo previsto, se estrenarán este año. Tres son de reciente creación: Química Teórica y Modelización Computacional (5 plazas), Trabajo Social en el Ámbito Sanitario (8) y Vehículos Autónomos (8).

Otros cinco títulos de posgrado ya están aprobados por los organismos correspondientes pero, por diversas razones, no se pudieron ofertar este curso 25/26: Prevención y Abordaje Multidisciplinar de las Drogodependencias y Conductas Adictivas (10 plazas), Mecatrónica (35), Energía y Sostenibilidad (30), Dirección e Innovación de la Cadena de Suministro (35) y Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca (30). Así, las plazas de máster de la UVigo superarán ampliamente las 1.800 de cara al curso que viene.