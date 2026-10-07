Los grandes propietarios de vivienda tan solo controlan un 2% del mercado inmobiliario ourensano

La crisis de la vivienda ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la definición del pequeño propietario frente al inversor profesional. La Ley de Vivienda fija como “gran tenedor” a aquellos que tengan once o más inmuebles en zonas urbanas, una figura que en la provincia de Ourense tiene un peso testimonial frente a lo que ocurre en otros territorios. Según los datos del Catastro, la propiedad residencial en el mercado ourensano no está en manos de unos pocos fondos de inversión, sino muy repartida entre multitud de vecinos, lo que impide que los grandes capitales controlen el sector a su gusto.

Los números muestran que en la provincia hay 187.899 personas o empresas que pagan impuestos por alguna propiedad inmobiliaria. La inmensa mayoría, en concreto 139.701 contribuyentes (el 74,3% del total), posee únicamente una vivienda, que corresponde por lo general a su residencia habitual. Por su parte, el grupo con mayor presencia en el mercado de alquiler provincial está formado por 45.711 vecinos que tienen entre dos y cinco inmuebles, procedentes en su mayoría de herencias familiares o de ahorros invertidos para arrendar. Este colectivo suma 110.141 pisos y casas, lo que significa que cuatro de cada diez inmuebles de la provincia (el 41% de un parque total de 266.740 viviendas) pertenecen a este perfil. A ellos se suma un tramo intermedio de 1.144 propietarios con entre seis y diez viviendas, que representan el 0,61% de los contribuyentes y acumulan 7.943 inmuebles.

En el extremo opuesto, la presencia de los grandes tenedores es residual. Solamente 200 propietarios en toda la provincia acumulan diez o más casas, lo que supone un grupo muy pequeño que representa apenas el 0,11% del total de contribuyentes. Este dato demuestra que estos grandes dueños tienen muy poca fuerza para modificar los precios de forma generalizada, ya que únicamente manejan 6.061 viviendas, lo que significa que solo controlan el 2,27% del mercado provincial. Esta cifra sitúa a Ourense muy lejos de la concentración que sufren grandes plazas urbanas como Madrid, donde los grandes propietarios controlan casi el 4,9% del mercado, o Barcelona, donde alcanzan el 5,9%.

Al analizar con más detalle a esos 200 grandes propietarios, aparecen diferencias claras entre las personas físicas y las jurídicas. Aunque hay más particulares (92 personas) que sociedades (73 empresas), estas últimas manejan carteras de pisos mucho más amplias. De media, un particular que es gran tenedor en Ourense tiene unas 14 viviendas, mientras que las empresas del mismo grupo elevan esa media hasta las 31 viviendas, acumulando 2.277 pisos entre las 73 firmas. Si se atiende al conjunto global de sociedades de cualquier tamaño que operan en la provincia, sus propiedades suman 5.339 inmuebles, lo que representa únicamente el 2% de todo el parque residencial orensano. Por su parte, existen 112 entidades extranjeras con 1.632 pisos en su poder (el 0,6% del total), lo que confirma una presencia inversora exterior muy moderada. Además, los datos indican que en Ourense no hay ningún particular con más de 100 casas y que en ese nivel superior solo figuran seis entidades, entre las que destacan dos administraciones públicas que gestionan juntas 1.108 viviendas.

Freno al inversor

En este sentido, el Gobierno aprobó ayer un nuevo decreto para recuperar las medidas derogadas la semana pasada y buscará aprobarlo en la Diputación Permanente. La norma amplía hasta 2030 las restricciones de compra e incluye expresamente a los fondos de inversión y a las empresas consideradas grandes tenedoras, prohibiéndoles adquirir viviendas o hipotecas impagadas por menos del 70% de su valor de mercado.