Pedaleando contra el cáncer en la provincia de Ourense con su Mertxe en el corazón
5.000 KILÓMETROS
A sus 73 años, el vasco Juanjo Calvo recorre España en bicicleta. 5.000 kilómetros para convertir el duelo por el fallecimiento de su esposa, víctima del cáncer, en una aventura para recaudar fondos.
En una jornada achicharrante en la provincia, en la que el mercurio alcanzó los 35º, Juanjo Calvo encara al mediodía la subida a As Estibadas, entre Trasmiras y Cualedro, el tramo final de una etapa que arrancó a primera hora en San Cibrao das Viñas y que rematará en Verín. Armado con un gran tesón y una inquebrantable capacidad física, este veterano aventurero lleva desde el 16 de mayo pedaleando sin prisa pero sin pausa. Su objetivo es completar 5.000 kilómetros alrededor del perímetro nacional para rendir un sentido homenaje a Mertxe, su compañera de vida fallecida el pasado octubre víctima del cáncer de mama.
Reto solidario
Con este viaje, Juanjo no solo quiere animar a todas las mujeres que sufren la enfermedad, sino que también busca recaudar fondos que se destinarán de manera íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer. Su maillot rosa luce un QR que dirige a la web del proyecto: “La distancia que queda” (@ladistanciaquequeda). Además, realiza toda la travesía con una bicicleta que perteneció a un amigo cercano que también perdió la vida a causa de esta dolencia.
La otra pata que sustenta el proyecto es su hijo Jon, quien gestiona las redes sociales desde Madrid. De cara a la realización de un futuro documental, Juanjo utiliza unas gafas deportivas inteligentes con cámara, aunque para orientarse prefiere el método tradicional: “Llevo una chuleta manuscrita con cada una de las etapas, ese es mi navegador”, comenta este deportista que ha practicado desde escalada hasta maratones.
Docente inspirador
Más allá del deporte, Juanjo ejerció hasta su jubilación como maestro de carpintería, ayudando a jóvenes que abandonaron el sistema educativo y enseñando en centros de menores. Por eso agradece las muestras de ánimo que ha recibido de antiguos alumnos: “Mi hijo me leyó un mensaje de apoyo de un chico al que di clases y me emocioné”.
A punto de cumplir 74 años en plena ruta, Juanjo demuestra que la edad no importa frente a la voluntad. Con una foto de Mertxe en su pecho, solo piensa en seguir pedaleando para completar la vuelta en julio y poner su granito de arena para acabar con el cáncer.
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