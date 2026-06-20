LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 21 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 21 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Álvaro Selas, ingeniero y exfutbolista, diagnosticado de ELA a los 39 años: “En la calle sentía que todos me adelantaban mientras que yo iba a cámara lenta”
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