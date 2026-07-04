La portada de La Región de este domingo, 5 de julio

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Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 5 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Avril, serie 106: el tren con el que Renfe castiga el AVE gallego
Editorial: Las indecencias en el AVE gallego
La Región, el único líder de la prensa gallega que gana lectores
Tradición y calor en la Ruta dos Fornos
La AG-53, cortada desde el lunes por obras en el viaducto
Un grupo de músicos ourensáns que evolucionou da pandemia ata ao centro de mundo
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