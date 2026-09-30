LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 1 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 1 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La espera en Ourense para primera cita con el médico baja en 14 días
Un ruido salvó por segundos a Virginia
Maniatan a un anciano en su casa de Cachamuíña y le roban 12.000 euros
La zona de bajas emisiones de la ciudad, marcada ya con las nuevas señales
PP y BNG de Barbadás descartan participar en una moción de censura
Los pasajeros evitan el secuestro de un avión israelí por un piloto terrorista
Vivas sostiene ante la jueza que el Gobierno minimizó todas sus alertas
Rueda anuncia ayudas al rural por el coste del gasóleo
El euríbor encarece las hipotecas, al escalar a máximos desde 2024: 3,247%
Los decretos de la vivienda no convencen a quienes deben votarlos para su aprobación
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 30 de septiembre
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El temporal con alerta amarilla por viento deja 19 incidencias en la provincia de Ourense
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El primer café | Miércoles, 30 de septiembre
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