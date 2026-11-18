Los titulares de La Región de este jueves, 19 de noviembre

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Los titulares de La Región de este jueves, 19 de noviembre | La Región

La natalidad toca fondo en Ourense, con 950 bebés en nueve meses

Falsas amenazas de bomba en los colegios

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El jurado del crimen de Vinos intenta resolver dudas entre distintas versiones

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Cita de los líderes de las tres potencias mundiales, con dos guerras sobre la mesa

Tres niños heridos al chocar en Trasmiras el taxi en el que iban con otro vehículo

Carballiño aprueba sus presupuestos para 2027 con los votos de PSOE y PP

La Xunta afea al Concello de Ourense que no avance en un PXOM obsoleto

Chris Jagger: “La música, en cierto modo, te mantiene joven”

El juez Piña admite la querella por abuso sexual contra Julio Iglesias