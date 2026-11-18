LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 19 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 19 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La natalidad toca fondo en Ourense, con 950 bebés en nueve meses
Falsas amenazas de bomba en los colegios
El jurado del crimen de Vinos intenta resolver dudas entre distintas versiones
Cita de los líderes de las tres potencias mundiales, con dos guerras sobre la mesa
Tres niños heridos al chocar en Trasmiras el taxi en el que iban con otro vehículo
Carballiño aprueba sus presupuestos para 2027 con los votos de PSOE y PP
La Xunta afea al Concello de Ourense que no avance en un PXOM obsoleto
Chris Jagger: “La música, en cierto modo, te mantiene joven”
El juez Piña admite la querella por abuso sexual contra Julio Iglesias
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