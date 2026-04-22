LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 23 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 23 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense espera 42.100 migrantes en 10 años para no bajar población
Jácome asume que la ciudad puede perder 1,3 millones por retrasos en las obras
Irán captura dos buques en Ormuz y tensiona la espera por las negociaciones
Un año de trabajos comunitarios para un barquense por un doble atropello
Reino Unido valida la ley que prohibirá fumar a los nacidos después de 2008
Indignación en la avenida de Portugal por el oscurantismo sobre el fin de la obra
Los nacimientos de bebés aumentan en España mientras caen en Galicia
Doble bipartito del PP con Vox: Guardiola, investida en Extremadura, y Azcón cierra un acuerdo en Aragón
Cambio político en Lugo: Candia formaliza la moción de censura que la hará alcaldesa
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España cerró 2025 con déficit del 2,4%, el menor desde 2007