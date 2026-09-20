La portada de La Región de este lunes, 21 de septiembre

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Ourense, una ciudad atrapada en un diseño urbano de hace 40 años

Ourense, en alerta por calor, roza los 36º grados, registro inédito a estas alturas

A Veiga rejuvenece y pasa en diez años de 12 a casi 40 niños menores de 12 años

La bici, el transporte urbano más eficiente

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Tercera RFEF | Victorias para el Arenteiro y el Barco, y empate del Antela

Preferente Futgal | Verín, Barbadás y Arnoia ganan y primera derrota del Auriense