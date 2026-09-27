La portada de La Región de este lunes, 28 de septiembre.

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Galicia logra la mayor vendimia de la historia con 80 millones de kilos

Nuevo rastreo en el subsuelo de la provincia en busca de tierras valiosas

La acampada en la Puerta del Sol por la vivienda revive el fantasma del 15M

La UVigo acoge 362 erasmus de los que 50 han optado por el Campus de Ourense

Escualos clausura los encuentros deportivos en Manzaneda

La UD Ourense empata sin goles ante el Cacereño en O Couto

El Barco empató en Lalín (1-1), y el Arenteiro cayó con el Pontevedra B (1-0)

El Auriense ganó en Oira al San José de Soria en la ida de la fase previa (2-0)

España se proclama campeona mundial al ganar a Corea del Norte en los penaltis

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Jorge Prado reina después de ganar la final en Ridgedale