LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 28 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 28 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Galicia logra la mayor vendimia de la historia con 80 millones de kilos
Nuevo rastreo en el subsuelo de la provincia en busca de tierras valiosas
La acampada en la Puerta del Sol por la vivienda revive el fantasma del 15M
La UVigo acoge 362 erasmus de los que 50 han optado por el Campus de Ourense
Escualos clausura los encuentros deportivos en Manzaneda
La UD Ourense empata sin goles ante el Cacereño en O Couto
El Barco empató en Lalín (1-1), y el Arenteiro cayó con el Pontevedra B (1-0)
El Auriense ganó en Oira al San José de Soria en la ida de la fase previa (2-0)
España se proclama campeona mundial al ganar a Corea del Norte en los penaltis
Jorge Prado reina después de ganar la final en Ridgedale
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