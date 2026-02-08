La portada de La Región de este lunes, 9 de febrero

La portada de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 9 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región. | La Región

Los padres y profesores ourensanos cierran filas contra las redes sociales

El PP gana en Aragón pero dependerá de un Vox al alza para gobernar

Los cigarrones marcan el ritmo del Entroido

El fuego arrasa la vivienda de una joven pareja y sus dos hijos en Trives

Siete borrascas en el último mes generan un escenario inédito en la provincia

Se derrumba una parte de la Muralla de Lugo tras días de intensas lluvias

El socialista Seguro gana las elecciones en Portugal

La UD Ourense suma un punto “in extremis” ante el Coruxo

Victorias para Barbadás y Barco en una jornada inmejorable