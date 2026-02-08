LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 9 de febrero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 9 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los padres y profesores ourensanos cierran filas contra las redes sociales
El PP gana en Aragón pero dependerá de un Vox al alza para gobernar
Los cigarrones marcan el ritmo del Entroido
El fuego arrasa la vivienda de una joven pareja y sus dos hijos en Trives
Siete borrascas en el último mes generan un escenario inédito en la provincia
Se derrumba una parte de la Muralla de Lugo tras días de intensas lluvias
El socialista Seguro gana las elecciones en Portugal
La UD Ourense suma un punto “in extremis” ante el Coruxo
Victorias para Barbadás y Barco en una jornada inmejorable
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 9 de febrero
PROMOCIÓN DEL ENTROIDO
La Región lanza una colección exclusiva de vasos del Entroido
Lo último
CARTAS AL DIRECTOR
¿Para cuándo unas infraestructuras dignas?