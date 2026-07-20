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La celebración de la selección española ⭐⭐

La portada de La Región de este martes, 21 de julio

LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 21 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Las portadas de hoy
Las portadas de hoy | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 21 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy
La portada de hoy | La Región

España celebra su Copa

Jorge Paz, testigo ourensano de los últimos cinco títulos: “Españois eramos sete ou oito mil, e eu non vin problemas entre seareiros”

El empresario amigo y socio de Zapatero y el presidente de Plus Ultra lo delatan

La Ribeira Sacra inicia la semana clave para llegar a ser patrimonio mundial

La Xunta quiere que los centros de salud sumen a su plantilla podólogos

La recién ascendida UD Ourense pone a punto a equipo y jugadores

+Deporte Windsurf y wingfoil, en las aguas de Castrelo de Miño

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