LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 21 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 21 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
España celebra su Copa
Jorge Paz, testigo ourensano de los últimos cinco títulos: “Españois eramos sete ou oito mil, e eu non vin problemas entre seareiros”
El empresario amigo y socio de Zapatero y el presidente de Plus Ultra lo delatan
La Ribeira Sacra inicia la semana clave para llegar a ser patrimonio mundial
La Xunta quiere que los centros de salud sumen a su plantilla podólogos
La recién ascendida UD Ourense pone a punto a equipo y jugadores
+Deporte Windsurf y wingfoil, en las aguas de Castrelo de Miño
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