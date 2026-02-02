La portada de La Región de este martes, 3 de febrero

Los titulares de hoy, martes 3 de febrero, en La Región

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 3 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Arrecian las borrascas en la provincia con los ríos ya desbordados

Los cortes de la A-52 dejan Xinzo al borde del colapso

Se derrumba un muro de una casa en rehabilitación en el Casco Vello

Las víctimas de trata del club Ninfas generaban deudas imposibles de saldar

Luis Menor critica la errática gestión de Jácome: “Non me parece normal”

Rueda apunta que el envejecimiento será tenido en cuenta en la financiación local

Feijóo reconoce que Mazón “se equivocó” pero que ha asumido su responsabilidad

Lasure y Álex López, los últimos en llegar a un Arenteiro que dará cuatro bajas

Recupera el rostro gracias al primer trasplante de cara del mundo

+Deporte Doble cita deportiva para los amantes del patinaje sobre ruedas