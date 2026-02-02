LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 3 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 3 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Arrecian las borrascas en la provincia con los ríos ya desbordados
Los cortes de la A-52 dejan Xinzo al borde del colapso
Se derrumba un muro de una casa en rehabilitación en el Casco Vello
Las víctimas de trata del club Ninfas generaban deudas imposibles de saldar
Luis Menor critica la errática gestión de Jácome: “Non me parece normal”
Rueda apunta que el envejecimiento será tenido en cuenta en la financiación local
Feijóo reconoce que Mazón “se equivocó” pero que ha asumido su responsabilidad
Lasure y Álex López, los últimos en llegar a un Arenteiro que dará cuatro bajas
Recupera el rostro gracias al primer trasplante de cara del mundo
+Deporte Doble cita deportiva para los amantes del patinaje sobre ruedas
DIEZ DÍAS MÁS DE LLUVIA
La borrasca Leonardo descarga lluvias constantes en Ourense y mantiene las alertas en los ríos
