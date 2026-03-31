LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 1 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 1 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Trump se lava las manos sobre el futuro del estrecho de Ormuz
El comercio sufre el agujero de Pena Trevinca
Absueltos los padres a los que una profesora acusaba de coaccionarla
Las cofradías ourensanas de Semana Santa aseguran su continuidad pese a las pocas afiliaciones
Continúa sin éxito la búsqueda en el río del desaparecido en Os Peares
Venir a estudiar al Campus ourensano cuesta 9.500 euros de media al año
La Hidrográfica del Duero deja a Ourense sin guía de actuación ante crecidas
La exministra ourensana Elena Espinosa abandona el Parlamento
España domina sin premio ni gol su partido ante Egipto
EEUU prevé lanzar este miércoles la primera misión tripulada a la Luna en medio siglo
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