LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 18 de noviembre
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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 18 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Ourense se queda sin PXOM por no hacer las correcciones exigidas
El puzle del órgano llega a la Veracruz
Los testigos del crimen de Vinos discrepan sobre la actitud de la víctima y la del acusado
Fallece a los 87 años el empresario Justino Barbosa, impulsor de Cepillos Barbosa
La incertidumbre hace desplomarse la venta de vivienda en Ourense un 25%
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